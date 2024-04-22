Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения08.05.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1831 ст.
Отец: Иван Тарасов
Мать: Наталья Сергеева
Крещение
09.05.1831 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был той же деревни крестьянин Григорий Борисов, восприемницей крестьянина Матвея Стефанова дочь девица Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно