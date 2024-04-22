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Федор Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.05.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1831 ст.

Отец: Иван Тарасов

Мать: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
09.05.1831 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был той же деревни крестьянин Григорий Борисов, восприемницей крестьянина Матвея Стефанова дочь девица Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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