Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смерти21.12.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Иван Тарасов
Мать: Наталья Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1882 ст.
Причина смерти: замерз
Похороны
24.12.1882 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя