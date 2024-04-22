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Никита Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

21.12.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Иван Тарасов

Мать: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
21.12.1882 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: замерз
Похороны
24.12.1882 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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