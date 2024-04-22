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Алексей Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

27.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: Иван Тарасов

Мать: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1863 ст.

Сын: Максим Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №3 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и законная жена его Федосья Архипова; оба вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Архипова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
27.12.1906 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
29.12.1906 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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