Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смерти27.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: Иван Тарасов
Мать: Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
13.01.1863 ст.
Сын: Максим Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Архипова
Запись №3 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и законная жена его Федосья Архипова; оба вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Архипова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1906 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
29.12.1906 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд