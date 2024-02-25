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Максим Алексеев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.01.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863 ст.

Отец: Алексей Иванов

Мать: Феодосия Архипова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №3 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и законная жена его Федосья Архипова; оба вероисповедания православного
Крещение
14.01.1863 ст.
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Прокопий Михайлов и деревни Рыбушкина крестьянская жена Евдокия Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с диаконом Симеоном... Показать все
Смерть
Неизвестно

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