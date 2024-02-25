Максим Алексеев
Место рождения
Дата рождения13.01.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863 ст.
Отец: Алексей Иванов
Мать: Феодосия Архипова
Запись №3 Государственных имуществ деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и законная жена его Федосья Архипова; оба вероисповедания православного
Крещение
14.01.1863 ст.
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Прокопий Михайлов и деревни Рыбушкина крестьянская жена Евдокия Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с диаконом Симеоном... Показать все
Смерть
Неизвестно