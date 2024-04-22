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Николай Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.05.1844 ст.

Дата смерти

12.08.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1844 ст.

Отец: Иван Тарасов

Мать: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
09.05.1844 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были приходский дьякон Гавриил Саввин и той же деревни крестьянская жена Наталия Родионова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
12.08.1845 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
14.08.1845 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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