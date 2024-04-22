Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения07.05.1844 ст.
Дата смерти12.08.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1844 ст.
Отец: Иван Тарасов
Мать: Наталья Сергеева
Крещение
09.05.1844 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были приходский дьякон Гавриил Саввин и той же деревни крестьянская жена Наталия Родионова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1845 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
14.08.1845 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд