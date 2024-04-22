Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смерти1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Семен Павлов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Арина Павлова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
06.06.1799 ст.
Сын: Онуфрий Павлов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Иванова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822 ст.