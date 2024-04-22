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Павел Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Семен Павлов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Арина Павлова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1799 ст.

Сын: Онуфрий Павлов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Иванова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
1822 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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