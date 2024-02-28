Семен Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: Павел Иванов
Мать: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Акулина Семенова
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Бракосочетание
Около 1809 ст.
Жена: Лукерья Яковлева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Она - вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Катерина Семенова
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Рождение ребёнка
19.04.1817 ст.
Сын: Степан Семенов
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Рождение ребёнка
27.03.1819 ст.
Сын: Никита Семенов
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Рождение ребёнка
01.08.1820 ст.
Сын: Емельян Семенов
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно