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Семен Павлов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.
1817 г.р.
1819 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Павел Иванов

Мать: Ефимия Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Акулина Семенова

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1809 ст.

Жена: Лукерья Яковлева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Она - вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Катерина Семенова

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1817 ст.

Сын: Степан Семенов

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1819 ст.

Сын: Никита Семенов

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1820 ст.

Сын: Емельян Семенов

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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