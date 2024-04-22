Емельян Семенов
Место рождения
Дата рождения01.08.1820 ст.
Дата смерти04.10.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1820 ст.
Отец: Семен Павлов
Мать: Лукерья Яковлева
Крещение
01.08.1820 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.10.1838 ст.
Жена: Мавра Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Ульяна Емельянова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1843 ст.
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1845 ст.
Сын: Василий Емельянов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Хиония Емельянова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Бракосочетание
Около 1856 ст.
Жена: Софья Афиногенова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Рождение ребёнка
10.03.1860 ст.
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Рождение ребёнка
08.06.1861 ст.
Сын: Тихон Емельянов
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Рождение ребёнка
03.05.1863 ст.
Сын: Иван Емельянов
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Рождение ребёнка
16.09.1864 ст.
Дочь: Надежда Емельянова
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Рождение ребёнка
09.08.1867 ст.
Сын: Мирон Емельянов
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Рождение ребёнка
29.07.1869 ст.
Сын: Матвей Емельянов
Мать ребёнка: Софья Афиногенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.10.1870 ст.
Причина смерти: неизвестно
Похороны
07.10.1870 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя