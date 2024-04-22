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Емельян Семенов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.08.1820 ст.

Дата смерти

04.10.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.
Около 1831 г.р.

Дети

Около 1840 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1820 ст.

Отец: Семен Павлов

Мать: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
01.08.1820 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.10.1838 ст.

Жена: Мавра Иванова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Ульяна Емельянова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1843 ст.

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1845 ст.

Сын: Василий Емельянов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Хиония Емельянова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1856 ст.

Жена: Софья Афиногенова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1860 ст.

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1861 ст.

Сын: Тихон Емельянов

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1863 ст.

Сын: Иван Емельянов

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1864 ст.

Дочь: Надежда Емельянова

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1867 ст.

Сын: Мирон Емельянов

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1869 ст.

Сын: Матвей Емельянов

Мать ребёнка: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
04.10.1870 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
07.10.1870 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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