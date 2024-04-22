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Тихон Емельянов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.06.1861 ст.

Дата смерти

04.08.1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1861 ст.

Отец: Емельян Семенов

Мать: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
08.06.1861 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
04.08.1861 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
06.08.1861 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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