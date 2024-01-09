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Софья Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

22.03.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1856 ст.

Муж: Емельян Семенов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1860 ст.

Дочь: Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1861 ст.

Сын: Тихон Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1863 ст.

Сын: Иван Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1864 ст.

Дочь: Надежда Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1867 ст.

Сын: Мирон Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1869 ст.

Сын: Матвей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
22.03.1875 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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