Софья Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смерти22.03.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1856 ст.
Муж: Емельян Семенов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Алексей Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
10.03.1860 ст.
Дочь: Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
08.06.1861 ст.
Сын: Тихон Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
03.05.1863 ст.
Сын: Иван Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
16.09.1864 ст.
Дочь: Надежда Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
09.08.1867 ст.
Сын: Мирон Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
29.07.1869 ст.
Сын: Матвей Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.03.1875 ст.