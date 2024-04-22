Иван Емельянов
Место рождения
Дата рождения03.05.1863 ст.
Дата смерти07.06.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1863 ст.
Отец: Емельян Семенов
Мать: Софья Афиногенова
Крещение
04.05.1863 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1863 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
09.06.1863 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя