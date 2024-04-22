Алексей Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: Емельян Семенов
Мать: Софья Афиногенова
Бракосочетание
31.01.1879 ст.
Жена: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Восприемник
14.04.1885 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Федор Васильев
Рождение ребёнка
28.03.1886 ст.
Сын: Родион Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
21.08.1887 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Дочь: Клавдия Алексеева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Сын: Матвей Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
09.05.1899 ст.
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно