Алексей Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Емельянов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Емельян Семенов

Мать: Софья Афиногенова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
31.01.1879 ст.

Жена: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Восприемник
14.04.1885 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Федор Васильев
Рождение ребёнка
28.03.1886 ст.

Сын: Родион Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1887 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.

Дочь: Клавдия Алексеева

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Сын: Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1899 ст.

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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