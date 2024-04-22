Мария Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти13.10.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Бракосочетание
31.01.1879 ст.
Муж: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
28.03.1886 ст.
Сын: Родион Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
21.08.1887 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Дочь: Клавдия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Сын: Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
09.05.1899 ст.
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1913 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
15.10.1913 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя