Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Михайлова

Мария Михайлова

Место рождения

Новинки, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

13.10.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Можайский, Московская область
Бракосочетание
31.01.1879 ст.

Муж: Алексей Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1886 ст.

Сын: Родион Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1887 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.

Дочь: Клавдия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Сын: Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1899 ст.

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
13.10.1913 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
15.10.1913 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close