Родион Алексеев
Место рождения
Дата рождения28.03.1886 ст.
Дата смерти03.09.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1886 ст.
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Мария Михайлова
Крещение
29.03.1886 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.09.1886 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
05.09.1886 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя