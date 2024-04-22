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Федор Алексеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.06.1894 ст.

Дата смерти

19.05.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1894 ст.

Отец: Алексей Емельянов

Мать: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
02.06.1894 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
19.05.1895 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
20.05.1895 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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