Федор Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.06.1894 ст.
Дата смерти19.05.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1894 ст.
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Мария Михайлова
Крещение
02.06.1894 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.05.1895 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
20.05.1895 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя