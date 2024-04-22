Клавдия Алексеева
Место рождения
Дата рождения11.05.1892 ст.
Дата смерти12.05.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1892 ст.
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Мария Михайлова
Крещение
11.05.1892 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1893 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
14.05.1893 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя