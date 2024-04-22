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Клавдия Алексеева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.05.1892 ст.

Дата смерти

12.05.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1892 ст.

Отец: Алексей Емельянов

Мать: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
11.05.1892 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
12.05.1893 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
14.05.1893 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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