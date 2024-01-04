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Василий Алексеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.07.1884 ст.

Дата смерти

18.06.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1884 ст.

Отец: Алексей Емельянов

Мать: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
28.07.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
18.06.1885 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Похороны
20.06.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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