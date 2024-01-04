Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения27.07.1884 ст.
Дата смерти18.06.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1884 ст.
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Мария Михайлова
Крещение
28.07.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1885 ст.
Похороны
20.06.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя