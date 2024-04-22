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Пелагея Алексеева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1901 ст.

Отец: Алексей Емельянов

Мать: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
04.10.1901 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
02.06.1917 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Фекла Матвеева
Смерть
Неизвестно
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