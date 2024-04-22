Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения03.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1901 ст.
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Мария Михайлова
Крещение
04.10.1901 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
02.06.1917 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Фекла Матвеева
Смерть
Неизвестно