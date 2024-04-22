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Андрей Алексеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

08.09.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Алексей Емельянов

Мать: Мария Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
08.09.1884 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
10.09.1884 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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