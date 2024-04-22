Матвей Алексеев
Место рождения
Дата рождения03.08.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896 ст.
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Мария Михайлова
Крещение
04.08.1896 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Жена: Пелагея Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.
Дочь: Фекла Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно