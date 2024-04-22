Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения19.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1893 ст.
Крещение
20.09.1893 ст.
Введенская церковь, Введенское, Клементьевская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Муж: Матвей Алексеев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.
Дочь: Фекла Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно