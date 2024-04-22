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Пелагея Иванова

Место рождения

Новинки, Можайский, Московская область

Дата рождения

19.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Можайский, Московская область
Крещение
20.09.1893 ст.
Введенская церковь, Введенское, Клементьевская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Муж: Матвей Алексеев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.

Дочь: Фекла Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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