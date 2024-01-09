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Евдокия Емельянова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.07.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1843 ст.

Отец: Емельян Семенов

Мать: Мавра Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
27.07.1843 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
После 1864 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Восприемник
11.08.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Мирон Емельянов
Восприемник
08.08.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Михей Васильев
Восприемник
14.04.1885 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Федор Васильев
Смерть
Неизвестно

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