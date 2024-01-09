Евдокия Емельянова
Место рождения
Дата рождения26.07.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1843 ст.
Отец: Емельян Семенов
Мать: Мавра Иванова
Крещение
27.07.1843 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
После 1864 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Восприемник
11.08.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Мирон Емельянов
Восприемник
08.08.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Михей Васильев
Восприемник
14.04.1885 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Федор Васильев
Смерть
Неизвестно