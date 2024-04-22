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Мавра Иванова

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

До 1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.10.1838 ст.

Муж: Емельян Семенов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Ульяна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1843 ст.

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1845 ст.

Сын: Василий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Хиония Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Семенов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1855 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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