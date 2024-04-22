Мавра Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиДо 1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Бракосочетание
13.10.1838 ст.
Муж: Емельян Семенов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Ульяна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
26.07.1843 ст.
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
20.12.1845 ст.
Сын: Василий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Хиония Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1855 ст.