Лукерья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Анисья Степанова
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Федор Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Акулина Семенова
Отец ребёнка: Семен Павлов
Бракосочетание
До 1809 ст.
Муж: Степан Дмитриев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1809 ст.
Муж: Семен Павлов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Она - вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Катерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
19.04.1817 ст.
Сын: Степан Семенов
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
27.03.1819 ст.
Сын: Никита Семенов
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
01.08.1820 ст.
Сын: Емельян Семенов
Отец ребёнка: Семен Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно