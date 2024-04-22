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Лукерья Яковлева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.
Около 1785 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Анисья Степанова

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Федор Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Акулина Семенова

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
До 1809 ст.

Муж: Степан Дмитриев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1809 ст.

Муж: Семен Павлов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Она - вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Катерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1817 ст.

Сын: Степан Семенов

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1819 ст.

Сын: Никита Семенов

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1820 ст.

Сын: Емельян Семенов

Отец ребёнка: Семен Павлов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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