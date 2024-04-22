Степан Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиДо 1809 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Анисья Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Федор Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Яковлева
Бракосочетание
До 1809 ст.
Жена: Лукерья Яковлева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1809 ст.