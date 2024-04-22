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Степан Дмитриев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

До 1809 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Анисья Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Федор Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
До 1809 ст.

Жена: Лукерья Яковлева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1809 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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