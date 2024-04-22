Катерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина Семенова

Катерина Семенова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

21.11.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Семен Павлов

Мать: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
21.11.1819 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Похороны
22.11.1819 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close