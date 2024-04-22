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Никита Семенов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.03.1819 ст.

Дата смерти

08.07.1819 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1819 ст.

Отец: Семен Павлов

Мать: Лукерья Яковлева

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
27.03.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
08.07.1819 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Похороны
09.07.1819 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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