Никита Семенов
Место рождения
Дата рождения27.03.1819 ст.
Дата смерти08.07.1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1819 ст.
Отец: Семен Павлов
Мать: Лукерья Яковлева
Крещение
27.03.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1819 ст.
Похороны
09.07.1819 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя