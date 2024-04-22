Мирон Емельянов
Место рождения
Дата рождения09.08.1867 ст.
Дата смерти10.08.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1867 ст.
Отец: Емельян Семенов
Мать: Софья Афиногенова
Крещение
11.08.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Евдокия Емельянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1868 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
12.08.1868 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя