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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

23.12.1799 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Семен Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Арина Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1799 ст.

Сын: Онуфрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
23.12.1799 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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