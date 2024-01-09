Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смерти23.12.1799 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Семен Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Арина Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
06.06.1799 ст.
Сын: Онуфрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.12.1799 ст.