Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1720 ст.
Сын: Яков Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.
Сын: Кузьма Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Дочь: Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Иван Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Дочь: Матрена Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Сын: Герасим Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно