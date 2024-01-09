Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Около 1720 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1742 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720 ст.

Сын: Яков Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.

Сын: Кузьма Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Дочь: Анна Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Дочь: Матрена Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Сын: Герасим Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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