Яков Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.
Отец: Кондратий Лукьянов
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Никита Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Савостьян Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Пантелей Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Место жительства
1776 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.