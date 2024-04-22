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Яков Кондратьев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1720 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.

Отец: Кондратий Лукьянов

Мать: Анна Григорьева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Савостьян Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Пантелей Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
1776 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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