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Дмитрий Яковлев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.
Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
После 1798 ст.
Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Матрена Дмитриева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Ватулино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1824 ст.

Жена: Федосья Дмитриева

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Алексеева

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ватулино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ватулино, Рузский, Московская область
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