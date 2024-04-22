Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: Яков Кондратьев
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
После 1798 ст.
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Матрена Дмитриева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Бракосочетание
Около 1824 ст.
Жена: Федосья Дмитриева
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Алексеева
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно