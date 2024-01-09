Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Савостьян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Пантелей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
1776 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кондратьев

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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