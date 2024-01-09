Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Савостьян Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Пантелей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Место жительства
1776 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кондратьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно