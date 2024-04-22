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Пантелей Яковлев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Андрей Пантелеев

Мать ребёнка: Наталья Матвеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Матрена Пантелеева

Мать ребёнка: Наталья Матвеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Пантелей Пантелеев

Мать ребёнка: Наталья Матвеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Наталья Пантелеева

Мать ребёнка: Наталья Матвеева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Матвеева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
1831 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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