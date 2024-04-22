Пантелей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смерти1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: Яков Кондратьев
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Андрей Пантелеев
Мать ребёнка: Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Матрена Пантелеева
Мать ребёнка: Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Пантелей Пантелеев
Мать ребёнка: Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Наталья Пантелеева
Мать ребёнка: Наталья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Матвеева
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831 ст.