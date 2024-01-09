Наталья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Андрей Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Матрена Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Пантелей Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Наталья Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей Яковлев
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно