Наталья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Андрей Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Матрена Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Пантелей Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Наталья Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей Яковлев

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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