Пантелей Пантелеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Пантелей Яковлев
Мать: Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Ульяна Пантелеева
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Тимофеева
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно