Пантелей Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелей Пантелеев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Пантелей Яковлев

Мать: Наталья Матвеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Ульяна Пантелеева

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Тимофеева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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