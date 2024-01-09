Федосья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Ульяна Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Пантелеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей Пантелеев
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно