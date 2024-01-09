Федосья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Ульяна Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Пантелеев

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей Пантелеев

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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