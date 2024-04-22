Савостьян Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиОколо 1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Яков Кондратьев
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Ксения Савостьянова
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Агриппина Савостьянова
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Ульяна Савостьянова
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Место жительства
После 1800 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреева
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1814 ст.