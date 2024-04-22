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Савостьян Яковлев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Около 1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Ксения Савостьянова

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Агриппина Савостьянова

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Ульяна Савостьянова

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1800 ст.
Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1814 ст.
Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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