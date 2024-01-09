Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Ксения Савостьянова

Отец ребёнка: Савостьян Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Агриппина Савостьянова

Отец ребёнка: Савостьян Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Ульяна Савостьянова

Отец ребёнка: Савостьян Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1800 ст.
Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостьян Яковлев

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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