Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Ксения Савостьянова
Отец ребёнка: Савостьян Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Агриппина Савостьянова
Отец ребёнка: Савостьян Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Ульяна Савостьянова
Отец ребёнка: Савостьян Яковлев
Место жительства
После 1800 ст.
Дьяконово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савостьян Яковлев
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно