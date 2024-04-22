Степан Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смерти1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Яков Кондратьев
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Михайла Степанов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800 ст.