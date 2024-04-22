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Степан Яковлев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Михайла Степанов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
1800 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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