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Михайла Степанов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Степан Яковлев

Мать: Агафья Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Степанида Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Анисья Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Андреева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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