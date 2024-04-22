Михайла Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: Степан Яковлев
Мать: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Матвей Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Степанида Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Анисья Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Андреева
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.