Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Анисья Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Степанов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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