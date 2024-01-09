Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Степанов
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Степанов
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Анисья Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Степанов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Степанов
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Степанов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.