Матвей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Михайла Степанов
Мать: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Наталья Прохорова
Место жительства
После 1827 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Прохорова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно