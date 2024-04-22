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Матвей Михайлов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Михайла Степанов

Мать: Екатерина Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Наталья Прохорова

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1827 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Прохорова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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