Наталья Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Михайлов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно