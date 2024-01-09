Наталья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Михайлов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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