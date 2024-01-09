Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиОколо 1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Михайла Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1824 ст.