Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Около 1824 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Михайла Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1824 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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