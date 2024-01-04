Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.
Отец: Степан Яковлев
Мать: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Тимофеева
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.