Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1811 г.р.
1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Степан Яковлев

Мать: Агафья Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Ефим Иванов

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Тимофеева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1848 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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