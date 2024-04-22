Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Иванов

Ефим Иванов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1822 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
1844 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Иван Степанов

Мать: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Петрова

Бракосочетание
21.04.1843 ст.

Жена: Мария Петрова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1844 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Фекла Ефимова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Федор Ефимов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1859 ст.

Жена: Пелагея Михайлова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Никифорова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close