Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: Иван Степанов
Мать: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Федор Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
21.04.1843 ст.
Жена: Мария Петрова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1844 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Фекла Ефимова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Федор Ефимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
Около 1859 ст.
Жена: Пелагея Михайлова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Никифорова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно