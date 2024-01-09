Домна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1811 г.р.
1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1848 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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