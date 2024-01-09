Домна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.