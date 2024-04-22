Мария Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиДо 1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Федор Тимофеев
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Бракосочетание
21.04.1843 ст.
Муж: Ефим Иванов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1844 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Фекла Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Федор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1859 ст.