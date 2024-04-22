Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петрова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

До 1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
1844 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1851 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Бракосочетание
21.04.1843 ст.

Муж: Ефим Иванов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1844 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Фекла Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Федор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1859 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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