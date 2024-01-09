Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Около 1860 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1859 ст.

Муж: Ефим Иванов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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